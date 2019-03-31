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Oy kullanmaya yine yalın ayak gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (70)- Mahmut Yılmaz (71) çifti, sandık başına yine yalın ayak gitti.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (70)- Mahmut Yılmaz (71) çifti, sandık başına yine yalın ayak gitti. Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 8 yaşındaki torunu İremsu Yılmaz ile birlikte oy kullanacakları Atatürk Ortaokulu'na gitmek için sabah saatlerinde evlerinden yalın ayak çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 2 kilometrelik yolu çıplak ayakla yürüyerek giden Yılmaz çifti, 1086 No'lu sandıkta oylarını kullandı. 24 Haziran seçimlerinde de yalın ayak oy kullanmaya gittiklerini hatırlatan Mahmut Yılmaz, "Ülkemizde beka sorunu olduğunu ve bu seçimlerinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Memleket için, millet için yine ayak yalın yollara düştük ve oyumuzu kullandık, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Seçimlerin milletimize memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu. Mahmut Yılmaz ve eşi Emine Yılmaz, oyu kullandıktan sonra evlerine yine yalın ayak yürüyerek gitti.

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