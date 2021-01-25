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Oy Makinesi İmalatçısı Trump’ın Avukatı Giuliani’ye Dava Açtı

25.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Oy Makinesi İmalatçısı Trump’ın Avukatı Giuliani’ye Dava Açtı

Dominion Voting Systems, şirketin sistemlerinin kolaylıkla manipüle edildiğini iddia eden ve Trump’ın seçimi kaybetmesinden şirketi sorumlu tutan Rudy Guiliani dahil muhafazakarların hedefi olmuştu

Dominion Voting Systems adlı oy makinesi üreten şirket, eski Başkan Donald Trump’ın seçimlerle ilgili bir kanıt sunmadan ortaya attığı usulsüzlük iddialarının yayılması çabalarında başı çeken kişisel avukatı Rudy Giuliani’ye iftira davası açtı. Şirket 1,3 milyar dolar tazminat ödenmesini talep ediyor.

Dominion Voting Systems, herhangi bir kanıt sunmadan bu şirketin sistemlerinin kolay bir şekilde manipüle edildiğini iddia eden ve Trump’ın seçimi kaybetmesinden şirketi sorumlu tutan muhafazakarların hedefi olmuştu.

Dominion, ABD’nin önde gelen oy makinesi sistemlerini üreten şirketlerinden biri. Şirket, Joe Biden’ın başkanlık seçimini, Demokrat senatörlerin de senato seçimini kazandığı kritik eyaletlerden biri olan Georgia’ya da ürettiği makinelerden tedarik etmişti.

Şirketin seçim sürecinde çok sayıda tehdit ve eleştiri ile karşı karşıya kalması üzerine üst düzey yöneticilerinden biri gizlenmek sorunda kaldı.

Şirket tarafından açılan tazminat davası, Rudy Giuliani’nin Twitter ve muhafazakar medyadaki açıklamalarının yanı sıra; Trump cephesinin seçim sonuçlarına itiraz ettiği davalarda, Dominion şirketinin oyları Joe Biden’ın lehine değiştirdiğini ileri sürdüğü iddialarına dayanıyor.

2020 seçimlerinde sonuçları değiştirecek boyutta bir usulsüzlük olmadığı tespit edilmiş, eski Adalet Bakanı William Barr dahil olmak üzere çok sayıda yetkili de bunu doğrulamıştı.

Şirketin açtığı davada, “Dominion bu davayı gerçekleri ortaya koyarak olası yanlış anlamaların önüne geçmek, medeni kanundan doğan haklarını kullanmak, zararını tazmin etmek, şirketimizin, çalışanlarının hakları ile seçim sürecini savunmak amacıyla böyle bir adım atmıştır” denildi.

Dominion CEO’su John Poulos, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rudy Giuliani’nin seçmenleri kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek amacıyla aktif şekilde yanlış bilgi yaydığını, bu yalanların şirketin itibarının yanı sıra Amerika’nın kurumlarına duyulan güvene de zarar verdiğini” belirtti.

Giuliani sessiz

Rudy Giuliani ise aleyhinde açılan davaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Davaya ilişkin mahkeme belgelerinde, Giualini’nin katıldığı bir podcast yayınında, “Dominion’ın seçimi teknolojik olarak çaldığını” iddia ettiği yer aldı.

“Giuliani’nin Trump destekçileriyle, Sidney Powell, L. Lin Wood adlı avukatlar ve 2020 seçimiyle ilgili yanlış bir algı yaratmaya kararlı olan muhafazakar medya organlarıyla birlikte çalıştığı” belirtildi.

Dominion, şirketin Hugo Chavez lehine seçimlerde hile yapılması amacıyla Venezuela’da kurulduğunu ve seçim sonuçlarını değiştirme kapasitesine sahip olduğunu iddia eden avukat Sidney Powell aleyhinde de dava açmıştı.

Dava belgelerinde Giuliani’nin Dominion ile ilgili yanlış açıklamalarının, 6 Ocak’ta Kongre binasını Trump yanlılarının işgal ettiği olaya sebep olan unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

“Giuliani ve müttefikleri tarafından, kendilerinin suçlu değil Cumhuriyet’i Dominion’dan ve işbirlikçilerinden savunan vatanseverler olduklarına inandırılan bu kişiler daha sonra sosyal medyada bu suça karışmalarından övgüyle söz etmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

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