HABER

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 06:57 | Son Güncelleme

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

SİİRT (AA) - Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar askeri helikopterle götürüldü.

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden alındı.

64 sandıkta görevli 150 kişinin yanı sıra oy pusulalarının bulunduğu torbalar helikopterle 13 seçim bölgesine bırakıldı.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle görevli bulundukları yerleşim yerlerinden alınarak ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

- Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eruh helikopter seçim Siirt

En Çok Okunan Haberler

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.