Oy pusulaları okullara böyle taşındı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından yenilenmesine karar verilen seçim için hazırlıklar tamamlandı. İlçe seçim kurullarında okullara göre hazırlanan oy torbaları, bugün saat 05.00'ten itibaren görevlilere polis eşliğinde teslim edildi.

İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi.

OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI

İstanbul’daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar’daki İlçe Seçim Kurulu’nda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi. 34 okul yöneticisinin teslim aldığı oy torbaları okullara götürülerek müdür odalarına götürüldü. Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek oy torbaları seçim artından oy dağılımının tespit edilmesi ile birlikte yine polis korumasında ilçe seçim kuruluna taşınacak. Avcılar Seçim Kurulu Müdürü Nergis Çağlar, "Bina sorumlularına saat 05.00'ten itibaren oy torbalarını teslim ettik. Arkadaşlarımıza polisler nezaret ediyor" dedi.