Oy pusulaları uzuyor! Sayı 151'e yükseldi: Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Türkiye'de ağustos ayında yeni kurulan Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Güçlü Anadolu Partisi ve Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ile birlikte faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesi yayımlandı.

5 YENİ PARTİ KURULDU

Listeye göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.