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Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından ilçe seçim kurullarında okullara göre hazırlanan oy pusulaları saat 05.00'ten itibaren görevlilere polis eşliğinde teslim edildi.

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi.

OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI

İstanbuldaki 39 ilçede olduğu gibi Avcılardaki İlçe Seçim Kurulunda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi. 34 okul yöneticisinin teslim aldığı oy torbaları okullara götürülerek müdür odalarına götürüldü. Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek oy torbaları seçim artından oy dağılımının tespit edilmesi ile birlikte yine polis korumasında ilçe seçim kuruluna taşınacak. Avcılar Seçim Kurulu Müdürü Nergis Çağlar, "Bina sorumlularına saat 05.00'ten itibaren oy torbalarını teslim ettik. Arkadaşlarımıza polisler nezaret ediyor" dedi.

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Saat 04.30'da gelerek ilk oy torbalarını teslim alan Avcılar'daki en fazla seçmenin oy kullanacağı Leyla Bayram İlkokulu Müdürü Mustafa İsmail Akçay, "Oy torbalarını teslim almaya geldik. Seçim hayırlı olsun" dedi.

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Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bugün yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
YSK oy pusulaları istanbul seçim 23 haziran

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