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Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1332 nolu sandıktaki oy sayımına itiraz edildi. Öncelikle zarfların sayılması, daha sonra hepsinin açıldıktan sonra okunması gerektiğini söyleyen müşahitler, sayım yapılmadan teker teker açılarak yapılan işleme tepki gösterdi.

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin ardından oy pusulaları açılmaya başlandı. Okuldaki 1332 No'lu sandıkta, zarfların sayılmadan oy pusulalarının teker teker açılmasına itiraz geldi.

İzmir’de oy sayımına tepki

'ÖNCE ZARF SAYISI TESPİT EDİLMELİ'

Oy sayımını izleyen müşahitler, önce toplam zarf sayısının tespit edilmesi, daha sonra tümünün açılarak eşleştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

İzmir’de oy sayımına tepki

O sırada okulda bulunan Konak İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gülay Pekcan da oy sayımına itiraz ederek sayımın sağlıksız olduğunu söyledi. Gelen tepkiler üzerine tüm zarflar açılarak sayıma yeniden başlandı. (DHA)

İzmir’de oy sayımına tepki

İzmir’de oy sayımına tepki

İzmir’de oy sayımına tepki

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