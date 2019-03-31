Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin ardından oy pusulaları açılmaya başlandı. Okuldaki 1332 No'lu sandıkta, zarfların sayılmadan oy pusulalarının teker teker açılmasına itiraz geldi.

'ÖNCE ZARF SAYISI TESPİT EDİLMELİ'

Oy sayımını izleyen müşahitler, önce toplam zarf sayısının tespit edilmesi, daha sonra tümünün açılarak eşleştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

O sırada okulda bulunan Konak İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gülay Pekcan da oy sayımına itiraz ederek sayımın sağlıksız olduğunu söyledi. Gelen tepkiler üzerine tüm zarflar açılarak sayıma yeniden başlandı. (DHA)





