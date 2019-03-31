HABER

Oy verdikten sonra kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde okulda oy veren Feramus Merdan (62), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Oy verdikten sonra kalp krizi geçirip öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde okulda oy veren Feramus Merdan (62), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Serinevler Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Feramus Merdan, öğlen saatlerinde Şehit İsmet Kayar Ortaokulu'na oyunu kullanmaya gitti. 1124 nolu sandıkta oyunu kullanan Merdan, aynı okluda sandık görevlisi olan kızının yanına gittiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Merdan'a ilk müdahaleyi oy kullanmak için okulda bulunan sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merdan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Merdan'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

​FOTOĞRAFLI

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday? Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday?
Sandıktan geri çıkarılan oy iptal olduSandıktan geri çıkarılan oy iptal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

31 Mart seçim sonuçlarını böyle beklediler

İzmir'de oyunu kullanan sahile koştu

Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Cihanbeyli seçim sonuçları 2019: Konya ilinin Cihabeyli ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Karaman'da muhtar adayları birbirine girdi: 8 yaralı

Adaylar birbirine girdi! Yaralılar var

31 Mart seçimlerinde gezici sandık heyecanı! Onlarca vatandaş seyyar sandıklarda oy kullandı

31 Mart seçimlerinde sandık gidemeyenlerin ayağına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.