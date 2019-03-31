Oy verdikten sonra kalp krizi geçirip öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde okulda oy veren Feramus Merdan (62), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Serinevler Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Feramus Merdan, öğlen saatlerinde Şehit İsmet Kayar Ortaokulu'na oyunu kullanmaya gitti. 1124 nolu sandıkta oyunu kullanan Merdan, aynı okluda sandık görevlisi olan kızının yanına gittiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Merdan'a ilk müdahaleyi oy kullanmak için okulda bulunan sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merdan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Merdan'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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