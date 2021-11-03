Oy Verme Hakları Yasası Dördüncü Kez Senato Karşısına Geliyor

ABD Senatosu’ndaki Demokratlar oy verme hakları yasasını Cumhuriyetçiler’in muhalefetine rağmen Çarşamba günü dördüncü kez Senato karşısına getirmeye hazırlanıyor. Demokratlar’ın bir seçeneği de Senato’nun kürsü işgali yöntemini devre dışı bırakmak.

Senato, 2013'te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, eyaletlerde ırk ayrımcılığını yasaklamaya yönelik oy kullanma düzenlemelerini geri getirecek olan John Lewis Oy Hakları Geliştirme Yasası üzerinde tartışmaya başlayıp başlamamayı oylayacak. Oylamanın öğlen yapılması planlanıyor.

Cumhuriyetçiler bu yıl oy verme haklarını içeren benzer üç yasa tasarısını engellemişti. Beklendiği gibi tasarının yine Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesi durumunda Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer Senato’nun kürsü işgali kuralını kaldırma çağrılarıyla karşı karşıya kalacak.

Kürsü işgali kuralına göre bir tasarı 100 üyeli Senato’dan 60 senatörün onayını almadığı sürece geçemiyor ve senatörler bu oy oranına ulaşılana kadar kürsüde diledikleri uzunlukta ve diledikleri konuda konuşabiliyor.

Schumer, 50-50 bölünmüş Senato’da en az 10 Cumhuriyetçi’nin Demokratlar’a katılmaması durumunda başka çarelerinin kalmayacağını belirtti.

Schumer, ‘‘Öne çıkarak fikirlerini tartışmayı Amerikan halkına borçlular. Kollarını bağlayıp otururlar ve Senato’nun çalışmasını engellerlerse bu kabul edilemez’’ diye konuştu.

Demokratlar Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski’nin desteğini bekliyor ancak Murkowski dışındaki Cumhuriyetçiler’in tasarının görüşülmesini engellemesi bekleniyor.

Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, sivil haklar lideri ve eski kongre üyesi John Lewis’in adının verildiği tasarının, oy verme konusunda gerçekte “var olmayan” ırk ayrımcılığını hedef aldığını söyledi. McConnell, ‘‘Eyaletlerin oy kullanılmasını ırka göre baskıladığı konusunda şu anda ülkenin hiçbir yerinde delil yok’’ diye konuştu.

Demokratlar, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde kitlesel seçim yolsuzluğu iddialarına yanıt olarak Cumhuriyetçi eyaletlerde geçirilen oylama kısıtlamaları doğrultusunda seçim reformunu öncelik haline getirdi. Partiler üstü düşünce kuruluşu Brennan Adalet Merkezi’ne göre en az 19 eyalet oy kullanmayı zorlaştıran yasalar kabul etti.

Demokratlar ve oy verme hakkı savunucuları yasaların Demokrat Parti’nin önemli seçmen kitlelerini oluşturan siyahların ve Latinler’in oy kullanmasını zorlaştıracağı görüşünde.

Cumhuriyetçiler’in kısıtlayıcı eyalet yasalarını engelleyecek bir tasarıyı bloke etmelerinin ardından Başkan Joe Biden geçen ay yaptığı açıklamada Demokratlar’ın kürsü işgali yöntemini kökten değiştirmelerinin gerekebileceğini söylemişti. Ancak ılımlı Demokrat Senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema kürsü işgali yönteminin tamamen kaldırılmasına karşı çıkmıştı.

Salı günü Senato’daki bazı Demokratlar Kongre üyelerinin oy hakları yasasını ay sonuna kadar geçirmeyi amaçlayan bir kürsü işgali reformu yapmaya çalışabileceklerini söyledi.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada yasanın gelecek seçimleri kapsaması için Kasım ayına kadar ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti.

Demokratlar’ın bu yılın başlarında geçirmeye çalıştıkları daha geniş seçim reformu yasalarından farklı olarak, yasa, 1965 Oy Hakları Yasası’nı canlandırarak, kısmen yeni oylama uygulamaları yürürlüğe girmeden önce hangi eyaletlerin ve diğer yetki bölgelerinin federal izin alması gerektiğini belirlemek için yeni kriterler oluşturacak.

