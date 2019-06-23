OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ, OYLARIN SAYIMINA BAŞLANDI (1)

Ramazan E\u011eR\u0130-\u00d6zg\u00fcr EREN-Murat SOLAK\/\u0130STANBUL DHA\n\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde oy verme i\u015flemleri saat 17.00\u2019de sona erdi. Oylar\u0131n say\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-Son oy verme i\u015flemleri\n-Sad\u0131klar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliSar\u0131yer\u2019de bir se\u00e7men yavru k\u00f6pe\u011fi ile oy kulland\u0131Kazan dairesinde \u00f6l\u00fc bulunan y\u00fczba\u015f\u0131 topra\u011fa verildi
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