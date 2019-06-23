Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

Ramazan E\u011eR\u0130-\u00d6zg\u00fcr EREN-Murat SOLAK\/\u0130STANBUL, (DHA) \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde oy verme i\u015flemleri saat 17.00\u2019de sona erdi. Oylar\u0131n say\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131.PARTNERSand\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan \u00e7ok daha faydal\u0131ym\u0131\u015f!IREC Roket Yar\u0131\u015fmas\u0131\u2019nda \u201cEn \u0130yi Tak\u0131m Ruhu\u201d \u00f6d\u00fcl\u00fc Samsun Roket Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131nOy verme i\u015flemi sona erdi, oylar\u0131n say\u0131m\u0131na ba\u015fland\u0131 (1)
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