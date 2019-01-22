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Oy vermeyeceğiz deyip istifa ettiler!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, partiden istifa etti. CHP Söke İlçe Eski Başkanı Suat Durukan, yaptığı açıklamada "Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Oy vermeyeceğiz deyip istifa ettiler!

CHP Söke İlçe Eski Başkanı Suat Durukan ve 26 üye, ellerinde dilekçeyle ilçe seçim kuruluna giderek partiden istifa etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve iki meclis üyesinin istifasının ardından 26 kişinin daha istifa etmesi dikkat çekti.

CHP eski İlçe Başkanı Suat Durukan, "Aydın ve ilçelerindeki belediye başkan adayı belirlemelerinde liyakat, vefa, başarı, ön seçim, yerele uygun aday kriterleri dikkate alınmadan adaylar tespit edilmiştir. Belirlenen adayın hangi kriterlere göre seçildiğinin, tercih edilmeyen adayın neden tercih edilmediğinin belli olmadığı, başarıyla çalışarak hizmet etmiş dürüst, namuslu, çalışkan belediye başkanlarıyla neden yola devam edilmediğinin sebebi izah edilmemiştir. Önümüze kim etkili ve yetkili birisinin adamı ise onun aday gösterildiğinin söylenildiği adaylar konmuştur" dedi.

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"SAĞLIKSIZ YAPININ DIŞINA ÇIKMAKTAN BAŞKA YOL KALMAMIŞTIR"

Parti içinde demokrasi, şeffaflık ve adaletin kalmadığını öne süren Durukan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydın yerelinde parti, Özlem Çerçioğlu partisine dönüşmüştür. İlçe yönetim kurulu olarak görev yaptığımız 4 yıl boyunca Söke örgütüne hiç gelmemiş, yöneticileri hiç arayıp sormamıştır. 18 Ekim 2018'de makamına giderek, nezaket ziyareti için kendisinden istemiş olduğumuz randevuya cevap bile vermemiş, işine gelince örgütten, işine gelen kişiyle görüşüp, onun dışında örgütle işi olmamış Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın'da genel merkezce sözüne en çok itibar edilen kişi olmuştur. Bizlere bu sağlıksız yapının dışına çıkmaktan başka yol kalmamıştır. Bu seçimde oy vermeyeceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bu sözlerimizle tepki göstererek istifa ediyoruz. Partinin bir gün çağın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun, modern, gerçek bir halk partisi kimliğine dönüşeceği umuduyla partimizden ayrılıyor, herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

DHA

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yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019 CHP Aydın Söke

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kişisel çıkarlar başka bir şey değil rant peşinde koşanlar hangi partiden olur ise olsun bu zaman istifa ediyorsa başka bir amacı gütmüyor siyaset rant için yapılmaz özveri ve vatan sevgisi memlekete hizmet ancak bizde tam tersi çıkar ve görevi kötüye kullanmak için yapıyorlar o yüzden çarpıtıyorlar ve ülke kalkınmıyor hep borç ve kriz hangi görüş gelirse gelsin dinci-muhafazakar-solcu-ulusalcı ahlak olmayınca sonuç ortada maalesef ahlak yok ahlak olmayınca sadece din ve imanlı olması da bir işe yaramıyor sonuç ortada
CHP ÖRGÜTÜ DİKKATE ALMADI HİÇBİR YERDE ÖN SEÇİM YAPMADI . GÖSTERİLEN ADAY KİM OLURSA OLSUN TEPKİ TOPLUYOR. ÇÜNKÜ ÖRGÜTÜN KATKISI YOK. BEN ADAY GÖSTERDİM SİZ SEÇECEKSİNİZ FORMULÜNE TABAN, ÖRGÜT TEPKİ GÖSTERİYOR, CHP ÖRGÜTÜ BİLİNÇLİ ADAYLARINI KENDİİSİ SEÇMEK İSTİYOR. ÖRĞÜTÜN EN DEMOKRATİK HAKKI ELİNDEN ALINDI.ÖNCEKİ SEÇİMLERDE ÖN SEÇİM YAPILAN YERLERDEKİ BAŞARI UNUTULMAMALI.
Maalesef sindirmekte sorun yaşanıyor yeni Türkiye nin siyasi düzenini. Eyyyy millet!Seçimler artık nanaydan!Belediye seçimlerini kazanan muhalefet gözünğn üzerinde kaşın var diye koltuğundan alaşağı edilebilir!Genel seçimlere gelince;parlemento devre dışı bırakıldı.Barajı kaldırmakla başlayanlar barajı %50+1 e taşıdı..Bazı aklıevvel chp liler bu yeni yapıyı anlamakta zorluk çekiyor..İktidar %40 la ittifak kuruyor..Chp lilerin bunu idrak etmesi lazım..Sol hiçbir zaman %50+1 almaz bu memlekette!!!İktidar için iktidarın karşısındakilerin tamamının oyunu alabilecek siyaset güdülmeli!!!
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