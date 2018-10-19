HABER

Oya Akgönenç son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç için Ufuk Üniversitesi'nde tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren eski milletvekilli Prof. Dr. Oya Akgönenç (79) için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu Ufuk Üniversitesi'nde tören düzenlendi.

Üniversitenin İncek Kampüsü Konferans Salonu'ndaki törene, Akgönenç'in eşi Mohammed Muğisuddin, çocukları, arkadaşları, akademisyenlerle sevenleri katıldı.

Akgönenç için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Rektör Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, bir konuşma yaptı.

Değerli bir bilim insanı olan ve başarılı işlere imza atan Akgönenç'in Türkiye'ye, Ufuk Üniversitesi'ne ve öğrencilere çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Tezcaner, "Acımız büyük. Tüm öğrencilerine, Ufuk Üniversitesi'nin tüm mensuplarına ve ailesine başsağlığı, metanet, sabır ve güç diliyorum. Kendisini her zaman rahmetle anacağım." diye konuştu.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Girgin de "Üniversiteye göreve geldikten sonra gerek hocalarım gerek rektör ve dekan arkadaşlarım devamlı olarak Oya Hanım için güzel şeyler söylediler. Kederli ailesine başsağlığı, Sayın Hocamıza da rahmet diliyorum." dedi.

Fazilet ve Saadet Partisi'nden milletvekili seçilen Akgönenç için TBMM'de de tören düzenlenecek. Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Akgönenç, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
Süper model Vodianova, kadınlar için Antalya'ya geliyorSüper model Vodianova, kadınlar için Antalya'ya geliyor
Milyonlarca ölü arı sahile vurduMilyonlarca ölü arı sahile vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Oya Akgönenç Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kahramanmaraş'ta korkunç görüntü! Öldürüp trafik levhasına astılar

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına AK Parti'den tepki: Yasalar çiğnendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.