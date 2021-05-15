Oya Aydoğan kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Oya Aydoğan vefatının yıldönümünde anılıyor...

Usta oyuncu Oya Aydoğan ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Rol aldığı dizi ve filmleriyle bilinen, pek çok kuşağın tanıdığı oyuncu Oya Aydoğan kimdir sorusu merak ediliyor. Peki Oya Aydoğan kimdir?

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

10 Şubat 1957 tarihinde Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya gelen Aydoğan, sekiz yaşına kadar ailesi ile beraber İstanbul Beyoğlu'nda yaşamıştır. Ortaokulu o dönemde Fransız Kız Ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesinde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesinde tamamlamıştır. 1975 senesinde Alev Gün ismiyle bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur, fakat ailesinin baskıları sebebiyle ödülü iade etmiştir. 1976’da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda yine birincilik elde etmiştir. Aynı sene ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaşmış olan Aydoğan, 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler isimli filmin oyuncu kadrosuna dâhil edilmiştir.

Oya Aydoğan, oyuncluğun yanında 1980'li dönemlerde bir süre gazinolarda şarkıcılık yapmıştır. 1986'da Emrah ile beraber yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlenmiştir. 2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer almıştır. Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yapmıştır. 2013 senesinde Elazığ'da düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü" verilmiştir. Kedi Özledi filmindeki Meloş karakteri ile 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. 2015'te ise 15. Yıl İnternet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"ne Ferdi Tayfur ile beraber layık görülmüştür.