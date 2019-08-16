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OYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor

16.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı. OYAK'ın yıl sonuna kadar şirketi devralması ve binlerce işçinin işsiz kalmasını önlemesi bekleniyor

OYAK İngiliz Çelik Devini Satın Alıyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın almak için ön anlaşmaya vardı. OYAK'ın yıl sonuna kadar şirketi devralması ve binlerce işçinin işsiz kalmasını önlemesi bekleniyor.

British Steel’i 3 yıl önce satın alan Greybull Capital adlı özel fon, şirketin operasyonlarını sürdürmeyi başaramamıştı. Fonun İngiltere hükümetinden talep ettiği kurtarma paketi, kabul edilmeyince de çelik devi mayıs ayında iflas sürecine girmişti.

Demiryollarına ray satan ve inşaat sektörü için uzun çelik ürünler yapan şirketin kapanması, Scunthorpe çelik fabrikasında 5 bin işten çıkarmaya ve tedarik zincirinde 20 bin iş kaybına neden olacaktı.

OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planıyla verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını yani münhasırlık elde ettiğini açıkladı.

Detay inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, önceliklerinin bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in yüzde 49,3'ünün sahibi.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsom yaptığı yazılı açıklamada, bu anlaşmanın şirketin geleceği için olumlu bir adım olduğunu belirterek bu sayede verimli ve yetenekli istihdamın korunacağını belirtti.

Sendika işçileri anlaşmaya varılması üzerine rahat bir nefes aldı. Ancak çelik işçilerinin ana sendikası Unite, İngiltere hükümetini, Avrupa Birliği’nden 31 Ekim’e kadar gerekirse anlaşma olmaksızın ayrılmasıyla yaşanabilecek riskler konusunda uyardı. Unite, anlaşmasız Brexit’in İngiltere piyasasına ucuz çeliğin girmesine neden olacağını ve hükümetin bu felaketi önlemesi gerektiğini duyurdu.

Uzmanlara göre OYAK’ın Britis Steel’le ön anlaşmaya varması olumlu bir adım. Muhasebe firması Menzies’in ortaklarından John Cullen, Ataer’in petrol üretim tesisleri için daha fazla çelik talep etmesinin, British Steel’in satışı sonrası İngiltere’de üretimin artması ve iç istihdam için iyi haber olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu’ndan konuyla ilgili açıklama gelmedi. AB’nin çelik üreticileri, kendilerini ABD’nin gümrük vergilerinin etkilerinden korumaya çalışırken, Türkiye ile anlaşmazlık içinde. Gümrük vergileri, AB’nin en büyük çelik tedarikçisi Çin’in yerini alan Türkiye’den ihraç fazlası çeliğin Avrupa’ya girmesine neden oldu.

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