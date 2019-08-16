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OYAK, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın alıyor

16.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

OYAK’ın İngiliz çelik şirketi British Steel’i almak üzere ön anlaşma yaptığı açıklandı.

OYAK, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın alıyor

Anlaşma, geçen Mayıs ayında iflası açıklanan şirketteki binlerce çalışanın istihdamının devamı için umut oldu.Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in İngiliz çelik üreticisi British Steel'i almak üzere anlaştığı ve ön anlaşmaya imzayı attığı açıklandı. OYAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada geçen Mayıs ayında iflas eden ve satışa çıkartılan British Steel'i almak için başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden yaklaşık 80 çelik üreticisinin talip olduğu belirtildi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş, yatırımı "Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından biri" olarak nitelendirdi. Savaş, "Büyüme odaklı vizyonumuzla ülkemizde ve dünyada fırsat olarak görüdüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan da önceliklerinin üretim kapasitesini artırmak ve British Steel'de temiz çelik üretimine yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Anlaşma binlerce işi kurtaracak

Geçen Mayıs ayında iflasa sürüklenen ve tasfiye sürecine giren British Steel'de istihdam edilen yaklaşık 5 bin çalışanın işini kurtaracak olan OYAK'la yapılan anlaşmanın özellikle şirketin en fazla çalışanının bulunduğu kuzeydoğu İngiltere'de yerel yönetimler tarafından desteklendiği belirtildi. Bölgede yer alan Redcar'dan millletvekili Anna Turley, anlaşma için "Bu British Steel, binlerce işçi ve aileleri için harika bir haber" ifadelerini kullandı.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsom da yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın ileriye doğru atılan önemli ve olumlu bir adım olduğunu belirtti. Leadsom, "Birleşik Krallık'ın uzun ve gurur verici bir çelik üretim tarihi var ve ben de sektörün modern ve sürdürülebilir geleceğine kendimi adadım. Bu (anlaşma) üretici, yetenekli ve son derece değerli iş gücünü de destekliyor" ifadelerini kullandı.

OYAK'la British Steel arasında devir teslimin bu yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DW,dpa,AFP/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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