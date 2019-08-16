OYAK, İngiliz sanayi devi British Steel’i satın alıyor

Anlaşma, geçen Mayıs ayında iflası açıklanan şirketteki binlerce çalışanın istihdamının devamı için umut oldu.Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in İngiliz çelik üreticisi British Steel'i almak üzere anlaştığı ve ön anlaşmaya imzayı attığı açıklandı. OYAK'ın internet sitesinden yapılan açıklamada geçen Mayıs ayında iflas eden ve satışa çıkartılan British Steel'i almak için başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden yaklaşık 80 çelik üreticisinin talip olduğu belirtildi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş, yatırımı "Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından biri" olarak nitelendirdi. Savaş, "Büyüme odaklı vizyonumuzla ülkemizde ve dünyada fırsat olarak görüdüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan da önceliklerinin üretim kapasitesini artırmak ve British Steel'de temiz çelik üretimine yatırım yapmak olduğunu belirtti.

Anlaşma binlerce işi kurtaracak

Geçen Mayıs ayında iflasa sürüklenen ve tasfiye sürecine giren British Steel'de istihdam edilen yaklaşık 5 bin çalışanın işini kurtaracak olan OYAK'la yapılan anlaşmanın özellikle şirketin en fazla çalışanının bulunduğu kuzeydoğu İngiltere'de yerel yönetimler tarafından desteklendiği belirtildi. Bölgede yer alan Redcar'dan millletvekili Anna Turley, anlaşma için "Bu British Steel, binlerce işçi ve aileleri için harika bir haber" ifadelerini kullandı.