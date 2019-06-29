HABER

Oyak Renault, Bursalı öğrencilerin inovatif çözümlerini ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bursalı mühendislik öğrencileri, Oyak Renault tarafından gençleri dijital dönüşüm ve inovasyona teşvik etmek amacıyla başlatılan “Hack@OR 6 Takım Üstü Değer” projesi çerçevesinde verilen eğitim programını tamamladı - Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun: - "Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bursalı mühendislik öğrencileri, Oyak Renault tarafından gençleri dijital dönüşüm ve inovasyona teşvik etmek amacıyla başlatılan “Hack@OR 6 Takım Üstü Değer” projesi çerçevesinde verilen eğitim programını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, “Hack@OR 6 Takım Üstü Değer” projesi ile gençleri inovatif düşünmeye teşvik ediyor. Programa katılan Bursa Teknik ve Uludağ Üniversitesinden 35 öğrenci Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından öne çıkan fikirlerden oluşturulan prototipler ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini fabrikada yapılan törende Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’dan aldı. Ödül törenine, Uludağ İhracatçılar Birliği, BUTEKOM, BUSIAD, BTSO gibi Bursa’nın önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin yakın iş birliği ile düzenlenen “Hack@OR 6 Takım Üstü Değer” projesiyle mühendislik eğitimi gören öğrencilerin Oyak Renault’nun dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 bilgi ve uygulama birikimlerinden faydalanarak yeni fikirler geliştirmeleri için yaratıcı bir ortam oluşturuldu.

- Oyak Renault uzmanları mentorluk yaptı

Programa katılan 35 öğrenciye inovatif ve tasarım odaklı düşünme dışında, 4 dakikada etkili sunum, yazılı ve sözlü iletişim, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimleri verildi. “Hack@OR 6 Takım Üstü Değer” programı süresince öğrenciler çeşitli problemler karşısında muhtelif çözüm fikirleri üretti. Ortaya çıkan fikirler doğrultusunda öğrenciler uygulama prototipleri de oluşturdu. Program boyunca eğitim verilen öğrencilere Oyak Renault İnovasyon Sosyal Kulübü üyeleri mentorluk yaptı.

Oyak Renault meslek uzmanları ve akademisyenlerden oluşan jüri, program sonunda öğrenciler tarafından tasarlanan 3 prototipi en iyi uygulama fikri olarak seçti. En iyi üç prototipi tasarlayan öğrenciler Oyak Renault tarafından ödüllendirildi.

- "Gençlere fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, üç ay önce Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak üç ay önce başlattıkları projeye ilişkin şunları kaydetti:

“Proje ile amacımız Bursa’mızın iki üniversitesi ile iyi ilişkiler geliştirerek, yetenekli öğrencileri fabrikamıza çekmek. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz. Program ile eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemelerine olanak sunarken, dijital dönüşümü sağlayacak fikirlerini de hayata geçirmeleri için gerekli desteği veriyoruz. Bu anlamda Bursa’nın bu iki büyük üniversitesiyle işbirliği yapmış olmak bizim için çok değerliydi.”

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
-Kadın emeği festivali başladı-Kadın emeği festivali başladı
Şehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon poliklinik hastası tedavi edildiŞehir Hastanesi’nde 1 yılda 3 milyon poliklinik hastası tedavi edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyak renault

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.