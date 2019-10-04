‘Oyalama Olursa Güvenli Bölge Çalışmaları Biter’

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna olası bir harekatının konuşulduğu sırada Ankara ve Washington arasında önemli bir temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar Esper’a “Oyalama olursa ABD ile güvenli bölge çalışmalarını durdurmaya kararlıyız” mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada Hulusi Akar’ın “Fırat Kalkanı Harekatında 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği” vurgulandı.

Yazılı açıklamada Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yaklaşık 30 kilometre derinlikte “ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış bir güvenli bölge/barış koridoru” istediğinin altı çizildi. “Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve Türkiye’nin bunda son derece kararlı olduğu” mesajının verildiğine işaret edildi.

Türkiye’nin ABD’den beklentisinin YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunun vurgulandığı açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların güvenliğini de istediği belirtildi.