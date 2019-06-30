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Öykü Arin, doktorlarına şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisini yakından takip eden doktorlar ve sağlık personeli için gitarla şarkı söyledi - Anne Eylem Şen Yazıcı: - "Doktor ve hemşireleri onore etmek istedik. Bizim için çok emek veriyorlar. Çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen bize sevgiyle yaklaşıyorlar"

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisini yakından takip eden doktorlar ve sağlık personeli için gitarla şarkı söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yaklaşık bir ay önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti.

Naklin yapıldığı özel hastanede tedavisine devam edilen Öykü Arin, kendisiyle yakından ilgilenen doktorlar ve sağlık personeli için şarkı söyledi.

Annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gitarını alan Öykü, "Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç jelibon vermez ki. Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir. Hayriye gizli gizli jelibon verir" sözlerini mırıldanıyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öykü Arin'in hastanedeki doktor ve hemşireleri çok sevdiğini söyledi.

Çok sevdiği doktorunun şeker yemesine izin vermediği için Öykü'nün şarkı söylediğini belirten anne Yazıcı, "Doktor ve hemşireleri onore etmek istedik. Bizim için çok emek veriyorlar. Çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen bize sevgiyle yaklaşıyorlar." dedi.

Hastanede tedaviye devam edildiğini vurgulayan Yazıcı, çocuğunun sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edilmeyi beklediklerini kaydetti.

Öykü Arin'e, babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan naklin yanlış anlaşıldığını ifade eden anne Yazıcı, "Babası uyumluydu, neden daha önce nakil yapılmadı, diye soru geliyor. Öykü Arin'e onda on yabancı donör bulunamadığı için son çare olarak yarı uyumlu nakil uygulandı. Yapılan naklin başarısı yüzde 98 ama babanın iliği yüzde 50 uyumlu." diye konuştu.

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Antalya ilik nakli Öykü Arin Yazıcı Şarkı

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