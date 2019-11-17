HABER

Öykü Arin için 2 yıl kritik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 5,5 ay önce babasından yapılan nakil yüzde 98,5 oranında tutan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) için kritik sürecin 2 yıl devam edeceğini söyleyen anne Eylem Şen Yazıcı, 6 ayın sonunda kızının kullandığı ilaçlardan birinin kesilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 5,5 ay önce babasından yapılan nakil yüzde 98,5 oranında tutan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) için kritik sürecin 2 yıl devam edeceğini söyleyen anne Eylem Şen Yazıcı, 6 ayın sonunda kızının kullandığı ilaçlardan birinin kesilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Bir yıl önce İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler sayesinde birçok kişiye nakil uyumu gerçekleşti.
11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bir bölgedeki eve ailesiyle taşınan, normal hayata yavaş yavaş uyum sağlayan Öykü Arin, annesiyle çeşitli kitaplar okuyarak, oyun oynayarak, İngilizce ve Matematik gibi etkinliklerle vakit geçiriyor.
'MASKESİNİ TAKIP DIŞARI ÇIKABİLİYOR'
Öykü Arin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, tedavinin halen devam ettiğini belirtti. Naklin üzerinden yaklaşık 5,5 ay geçtiğini anlatan Yazıcı, kritik sürecin hala devam ettiğini söyledi. Yazıcı, “6 ayın sonunda Öykü'nün kullandığı ilaçlardan biri büyük ihtimalle kesilecek. Öykü'nün sağlık durumunda beklenmedik bir terslik yok. Normal değerlerinin düzelmesi için önümüzdeki 2 yıl kritik. Bunun için çok dikkat ediyoruz. Öykü'nün hala kateteri var ve topluma karışması yasak. Bunun için insanların olmadığı saatlerde maskesini takıp dışarı çıkıyoruz, ama uzun süre dışarda kalmıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldüUzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü
El Bab’da teröriste idam cezası isteyen halktan protestoEl Bab’da teröriste idam cezası isteyen halktan protesto
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

ALES yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlerce balık telef oldu

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlercesi telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.