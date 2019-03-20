Öykü Arin için buruk ama umutlu doğum günü

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken lösemi hastası Öykü Arin'in doğum gününü kutlayan anne Eylem Yazıcı, "Kızımın 4. yaşı umut ve sağlıkla geçecek." dedi.

Antalya'da geçen kasımda Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, 4. yaşına girdi. Sağlığına kavuşmasının tek çaresi ilik nakli olan Öykü Arin, doğum gününü annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı ile kutladı. Doğum günü pastasının mumuna üfleyen Öykü Arin için anne ve babası sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.

Eylem Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında gelecek mutlu haberi umutla beklediklerini söyledi.

Öykü Arin için zamanın azaldığını dile getiren Yazıcı, uygun donör bulunamaması halinde nisanda kendisinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağını kaydetti.

Nisan başında nakil planlaması, ayın üçüncü haftasında ise naklin yapılacağını anlatan Yazıcı, "Yüzde 100 uyumlu donörde şansımız daha yüksek. O yüzden kampanyada ısrarcıyız. Lütfen kök hücre bağışı yapalım. Kampanyayla 150 bin donöre ulaştık. Burada önemli bir durum daha var. Bu numunelerin Sağlık Bakanlığında bir an önce incelenmesi gerekiyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu numunelerin sisteme hızlı işlenmesi sadece Öykü Arin için değil nakil bekleyen tüm çocuklar için önemli." dedi.