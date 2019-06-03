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Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmaması üzerine babasından alınan iliğin 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya nakil işlemi tamamlandı - Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun: "Nakilin tutup tutmadığını en erken 10 gün, en geç bir ay içinde görebileceğiz. Şu anda sokaktaki çocuklar gibi değil ama genel durumu iyi" - Dayı Erbil Şen: "Heyecanlı ve umutlu bekleyiş içerisindeyiz. 2 hafta sonunda güzel haberler almak istiyoruz"

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından yapılan kök hücre nakli tamamlandı.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve yaklaşık 1,5 ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadığı Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı.

Yüzde 100 uyumlu donörün bulunamadığı Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan dün başlayan yarı uyumlu kök hücre nakli süreci tamamlandı.

- "En erken 10 gün sonra görebileceğiz"

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 10 günlük bekleme sürecinin başladığını söyledi.

Öykü Arin'in bu süreci hastanede geçireceğini aktaran Uygun, "Nakilin tutup tutmadığını en erken 10 gün, en geç bir ay içinde görebileceğiz. Şu anda sokaktaki çocuklar gibi değil ama genel durumu iyi." dedi.

Öykü Arin dayısı Erbil Şen de zorlu bir gece geçirdiklerini dile getirdi.

Nakilin başarılı sonuçlanmasını dileyen Şen, "Heyecanlı ve umutlu bekleyiş içerisindeyiz. 2 hafta sonunda güzel haberler almak istiyoruz." diye konuştu.

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ilik nakli Kök hücre nakli Öykü Arin Vedat Uygun

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