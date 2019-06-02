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Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Antalya'da, lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin uyum sağlamaması üzerine babasından kök hücre nakli gerçekleştiriliyor - Anne Eylem Şen Yazıcı: - "Öykü Arin üçüncü nakil ihtiyacı olursa, yabancı bir donörden başka şansı kalmıyor. Herkes üzerine düşeni artık yapmalı. Donör olun, umut olun" - Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Vedat Uygun: - "Öykü Arin'in sağlık durumu iyi. Ciddi bir sıkıntısı yok. Naklin tutup tutmadığı en erken iki hafta, en geç bir ay içerisinde belli olacak"

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından kök hücre nakli yapılıyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve 46 gün önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadı 4 yaşındaki Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı.

Donörün bulunmadığı Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan ilik nakli yapılacak.

İki gündür hastanede babadan alınan kök hücrelerin Öykü Arin'e nakil süreci gerçekleştiriliyor.

Eylem Şen Yazıcı, Öykü'nün kendisinden nakil olduğunu, önce yüzde 98'lerde uyum sağladığını ancak bu oranın gün geçtikçe düşerek naklin başarısız hale geldiğini ifade etti.

Nakil sürecinin zorlu olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Babadan nakil olmaya başladı. Umutla bekliyoruz. Bu nakil süreçleri hayati tehlikesi olan süreçler. Yaşaması çok zor. Türkiye'de yeterli sayıda sistemde kök hücre bağışı olmuş olsaydı bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Almanya'da 7 milyon, Türkiye'de 350 bin donör var. Türkiye'de çocukların sağlığı ve geleceği için önemli bütçe ayrılması lazım. İki ayda 150 bin kişiye ulaştık. Sağlık Bakanlığı bir yılda bu ülkenin ihtiyacı olan kök hücre sayısına ulaşabilir. Öykü Arin üçüncü nakil ihtiyacı olursa, ikincisi tutmazsa yabancı bir donörden başka şansı kalmıyor. Herkes üzerine düşeni artık yapmalı. Donör olun, umut olun. Yeterli düzeyde kök hücrenin bu sisteme girmesi gerekiyor. Türkiye'de 4 milyon kök hücre bağışçısının olmasını diliyorum."

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise iki gündür babadan kemik iliğinin toplandığını, bu sabah saatlerinden itibaren Öykü Arin'e iliğin nakledilme sürecinin başladığını dile getirdi.

Nakil işleminin akşam saatlerinde biteceğini aktaran Uygun, "Öykü Arin'in sağlık durumu iyi. Ciddi bir sıkıntısı yok. Naklin tutup tutmadığı en erken iki hafta, en geç bir ay içerisinde belli olacak." dedi.

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