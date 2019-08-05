Öykü Arin için kan ve kök hücre bağışladı, başka çocuğa hayat oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ Öykü Arin'e (4) Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyalarına katılıp, kan ve kök hücre bağışında bulunanlar, farklı hastaların hayatlarını kurtarıyor. Geçen aylarda, İzmir'de yaşayan muhasebeci Ayhan Koçak'ın iliğinin lösemili çocukla yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından bu kez İZBETON A.Ş. işçisi Göksel Akkaşlı (40), lösemi hastası başka çocuğun hayatını kurtardı. Akkaşlı'nın iliği, çocukla yüzde 100 eşleşince nakil yapıldı.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, lösemi hastalığının türü olan ve milyonda 1 kişide görülen JMML teşhisiyle tedavisine başlanan Öykü Arin için uygun donör bulunamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakil yüzde 98,5 oranında tuttu. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hastalığı yenmek için mücadele veren Öykü Arin, Türkiye'de ilik nakli olmayı bekleyen binlerce hastaya da umut oldu. İzmir'de başlatılan kampanyalara katılan ve iliği lösemili çocukla yüzde 100 eşleşen muhasebeci Ayhan Koçak'ın ardından Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZBETON A.Ş.'de işçi olarak çalışan Göksel Akkaşlı da aynı kampanyaya katılınca başka çocuk için umut oldu. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın şoförlüğünü yapan Göksel Akkaşlı, 2018 yılının Aralık ayında 'Öykü Arin'e umut ol' adıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu, kısa sürede kendisine dönüş yapıldığını ve iliğinin bir çocuk ile yüzde 100 eşleştiğinin bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

'KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Eşi Emek Akkaşlı'nın da kendisi gibi İZBETON'da çalıştığını ve Ezgi Emek (11) adında kızı olduğunu söyleyen Göksel Akkaşlı, "Bağış yapmayı çok istedim. Özellikle ilik vererek bir insanın hayatını kurtarmayı hep istedim. Kan verdim, donör oldum. 3 ay sonra benim bir başka hasta ile iliğimin uyduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip iş yerime geldi. Bir kez daha kan verdim. İkinci kez teste girdim. İlik yüzde 100 uyumlu çıktı sonra özel bir hastanede geçen gün nakil yapıldı. Çok mutluyum" diye konuştu.

Yaşadığı duygunun tarifinin imkansız olduğunu dile getiren Akkaşlı, "Her şeyden önce kendi kızım gözümün önüne geldi. O nedenle donör olurken hiç tereddüt etmedim. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Bana destek olan İZBETON Genel Müdürü Sayın Heval Savaş Kaya'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Göksel Akkaşlı, ilik nakli bekleyen çok sayıda hasta olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hiç gözünüzü kırpmadan gidip, donör olun. Gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç bir sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca ilik nakli sırasında bir insanın hayata tutunacağını düşünerek motive olabilirsiniz. Çok güzel bir duygu. İnşallah donör sayısı daha da çoğalır. Ben gururlu ve mutluyum."

Hastanın tamamen iyileşmesi ve bakanlığın izin vermesi halinde, ilik bağışında bulunduğu kişiyle tanışmak istediğinin de belirten Göksel Akkaşlı, "Ama öncelikle hastanın iyi olması gerekiyor. Hastanın iyi olduğunu görmek, beni daha da mutlu eder" dedi.