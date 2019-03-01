Eylem Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı için başlattıkları "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası sayesinde Türkiye'de büyük bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Daha önce mart ayı içerisinde yüzde 100 uyumlu donör bulunmaması halinde anneden nakil yapılmasına karar verilen minik Öykü'nün yapılan tetkiklerinde, hastalığının henüz iç organlarına zarar verecek durumda olmadığı ve bir ay daha beklenebileceği belirlendi. Minik Öykü Arin'e bir ay daha uyumlu iliğin bulunamaması halinde nisan ayında anne Eylem Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.

Antalya'da geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli tek çare olan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı, Türkiye ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında gelecek mutlu haberi umutla bekliyor.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da lösemi teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken minik Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kızının genel sağlık durumu iyi olduğundan umudun bir ay daha sürdüğünü bildirdi.

- "Umutların yeşertilmesi için çaba gösteriyoruz"

Kampanyanın sosyal medyada, televizyon dizilerinde, birçok sosyal faaliyette konu edilmesiyle kök hücre bağışı için Türk Kızılayına başvuran donör sayısının arttığını anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlattığımız kampanya sayesinde Öykü Arin'e henüz uygun ilik bulunamadı ama çok sayıda çocuğun sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Bir kişinin yaşama umudu başka bir insanın vücudunda bulunuyor. Bu umutların yeşertilmesi için çaba gösteriyoruz. Öykü Arin için süremiz oldukça kısaldı. Normalde zamanımız tükenmiş ve bu ay içerisinde benden yüzde 50 uyumlu nakil olacaktı. Doktorlar kızımın yüzde 100 uyumlu nakil için bir ay daha bekleyebileceği kararını verdi. Bu bizi umutlandırdı. Umarım bu ay içerisinde donör bağışı artar ve kızıma uyumlu bir kök hücre bulunur."

Kampanyanın daha fazla duyulması gerektiğini ve kızının sağlığına kavuşmasının bir ay içerisindeki bağışlara bağlı olduğunu bildiren anne Yazıcı, "Bu kampanyayı hızla büyütmemiz gerekiyor. Türkiye ve 12 ülkede bu kampanya kapsamında bağışlar sürüyor. Lütfen vatandaşlarımız bağışçı olsunlar. Mart ayı bizim için çok önemli bir ay olacak. Mart ayının 19'u kızımın doğum günü. İnşallah doğum gününde kızım nakil ile yeniden doğacak. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Çağdaş Yazıcı ise kızının yüzde 100 uyumlu nakil olması için umutların sürdüğünü belirtti. Yazıcı, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek mutlu haberi umutla beklediklerini kaydetti.

