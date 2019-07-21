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Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmasının ardından aylar sonra evine dönebilen tüm Türkiye’nin tanıdığı minik Öykü Arin, normal odaya alındı ve doktor kontrolünde zaman zaman evine gidebiliyor.

Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmasının ardından aylar sonra evine dönebilen tüm Türkiye’nin tanıdığı minik Öykü Arin, normal odaya alındı ve doktor kontrolünde zaman zaman evine gidebiliyor. Uzun zaman sonra evde annesiyle vakit geçiren minik Öykü Arin’in kelebek ve deniz kızı kostümü giyip dans ettiği anlar annesini sevinçten ağlattı.
Geçen yıl Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin’e Nisan ayında annesi Eylem Şen Yazıcı’dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü’ye bu kez babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Babadan nakledilen iliğin yüzde 98.5 tuttuğu bildirildi. Babasının iliği ile yaşama tutunan Öykü Arin, süreç boyunca babası ve annesiyle hastanede steril bir odada kaldı. Minik Öykü, Haziran ayında doktorların izniyle 74’üncü gün dışarı çıktı. Durumu iyiye giden Öykü, bu ay hastanenin steril odasından çıkarak normal servise alındı. Zaman zaman da evine gönderilen minik Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, naklin üzerinden 1.5 ay geçtiğini ve kızının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yazıcı, "Özellikle ilik nakli sonrası ilk bir yıl çok önemli. Öykü Arin bir yıl boyunca ciddi kontrol altında kalacak. Her şey yolunda giderse 5 yıl sonra ’Oh be hastalık tekrar etmedi’ diyebileceğiz" dedi.
Kızının doktorları çok sevdiğini anlatan Yazıcı, son dönemlerde acil servise gitmedikleri için doktorların kendisini güçlendirdiğini düşündüğünü ve Öykü Arin’in doktor olmak istediğini anlattı. Evde kızıyla vakit geçiren anne Yazıcı, kızının deniz kızı ve kelebek kostümleriyle dans edişini sosyal medya hesabında paylaştı. Videoya, "90 günde devri alem, kapalı bir steril odada masallarla, düşlerle geçti" notunu düştü. Dans eden minik Öykü Arin’in o hali görenlerin içini ısıttı, annesinin ise o an gözlerinden yaşlar aktı. Odaya giren kızını "Hoşgeldiniz deniz kızı" diye karşılayan anne Yazıcı, "Gerçekten gözümden yaşlar geliyor, o kadar güzelsin ki" dedi.

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı

Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu, sevinçli annesinin gözünden yaşlar aktı
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