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Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme: 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tuttu. 11 Nisan'da steril odaya alınan Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı.

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme: 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Geçen hafta sosyal medya hesabından Öykü Arin'in durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, babasından nakledilen iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğunu, bugün yapılacak basın açıklamasında net bilgi verileceğini açıkladı.

74 gündür steril odada kalan minik Öykü Arin bugün ilk defa dışarı çıktı. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin'i, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve yakınları yalnız bırakmadı. Falezler kıyısında ailesiyle fotoğraf çektiren Öykü Arin için doktorları bugün açıklama yapacak.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Arin lösemi

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