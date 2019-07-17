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Öykü Arin'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a teşekkür kartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da kök hücre tedavisi gören 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve ailesince gönderilen teşekkür kartını sosyal medya hesabından paylaştı

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve ailesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür kartı gönderdi.

Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, geçen aylarda ziyaret ettiği Öykü ve ailesinin kendisine kart gönderdiğini belirterek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendilerine çok teşekkür ediyor, yapılan kök hücre naklinin yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Erbaş'ın ziyaret ettiği Öykü Arin Yazıcı ve ailesinin fotoğraflarının da bulunduğu paylaşımdaki kartta, "Öykü Arin'e umut ol" sloganı ile "Sayın Ali Erbaş, desteğin için tüm Öyküler adına çok teşekkür ederiz. Eylem ve Öykü Arin." ifadeleri yer aldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Öykü Arin Yazıcı

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