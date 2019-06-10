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Öykü Arin'e annesinden müzik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin (4), hastanedeki steril odasında annesi Eylem Şen Yazıcı'dan müzik eğitimi aldı.

Öykü Arin'e annesinden müzik eğitimi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin (4), hastanedeki steril odasında annesi Eylem Şen Yazıcı'dan müzik eğitimi aldı. Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgi verdi.
İzmir'de geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastanedeki steril odasında 11 Nisan'dan beri kalan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen'den yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı yaklaşık 1 aya kadar belli olacak. Öykü Arin'e donör arayışı ise halen sürüyor.
Hastane odasında resim yapan, enstrüman çalan Öykü Arin'e, sanat atölyesinin sahibi Asya Dalgıç tarafından oyuncak piyano hediye edildi. Gönderdiği mektupta iyileştikten sonra Öykü Arin'e piyano dersi vereceğini kaydeden Dalgıç, üflemeli ve telli çalgıların özellikleri hakkında da bilgi verdi. Annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgileri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Eylem Şen Yazıcı, 'İlk piyano dersimizi yaptık Asya Öğretmen, ikincisini bekliyoruz' paylaşımında bulundu.

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Öykü Arin'e annesinden müzik eğitimiÖykü Arin'e annesinden müzik eğitimiÖykü Arin'e annesinden müzik eğitimiÖykü Arin'e annesinden müzik eğitimi

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