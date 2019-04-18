Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil

Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Türkler en çok bu ülkeyi sevdi

Nakli, toprağa tohum ekmeye benzeten Yazıcı, "Toprak bu tohumu kabul edecek mi? Bekleyeceğiz. İnşallah kabul eder ve umutlarımız yeşerir." dedi.

Anne Eylem Yazıcı, naklin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi.

Naklin ardından minik Öykü, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Burada steril ortamda yaklaşık 28 gün kalacak minik Öykü'ye iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören ve yaklaşık 1 haftadır nakle hazırlanan Öykü Arin'e annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi.

Geçen kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi.

Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur." diye konuştu.

Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise nakil öncesi dönemin ve naklin planlandığı gibi geçtiğini belirtti. Yeşilipek, yeni kemik iliğinin Öykü Arin'in vücudunda çalışıp çalışmadığının 2-3 hafta içerisinde belli olacağını kaydetti.

Yeşilipek, Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna bu konuda mutlu bir haber vermek istediklerini vurguladı.

Nakli gerçekleştiren ekipte yer alan çocuk hematolojisi uzmanı Doç. Dr. Vedat Uygun ise iliğin yerleşip çoğalmasını bekleyeceklerini dile getirdi.

Uygun, yarı uyumlu ilik nakillerinde hastalığın ağırlığına, daha önce aldığı kemoterapilere göre iliğin tutma ihtimalinin değiştiğini, Öykü Arin'i düzenli olarak takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

