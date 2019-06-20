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Öykü Arin’e babadan gelen umut

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya naklin yüzde 98,5 tuttu.Geçtiğimiz Kasım atında löseminin nadir görülen türü JMML teşhisi konulan Öykü Arin’e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı’dan ilik nakledildi.

Öykü Arin’e babadan gelen umut

Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya naklin yüzde 98,5 tuttu.
Geçtiğimiz Kasım atında löseminin nadir görülen türü JMML teşhisi konulan Öykü Arin’e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı’dan ilik nakledildi. Steril odaya alınan minik kıza ilik uyum sağlamayınca bu sefer baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Ardından tekrar hastanede gözetim altında tutulan Öykü’nün son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Anne Yazıcı, ilik uyumunun şu anlık gerçekleştiğini belirterek, "Öykü Arin’e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında geri düşmüştü. Durumu pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesiden sonra doktoruyla birlikte basına açıklama yapacağız" dedi.
İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu belirten Yazıcı, ilk aşamanın olumlu geçtiğini, ikinci aşamanın ilik savaşı olduğunu söyledi. Yazıcı, "Bu risk 6 ay boyunca yüksek. İki yıl boyunca da yüksek ve 5 yıl boyunca da riski var. İlik savaşı hastalığın geri gelmesine neden olabiliyor. Üçüncü aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz. Fakat gelecek aylarda, hatta yıllarda da kök hücre bağışı mücadelesi bizim birinci gündemimiz olacak. Bu nedenle hem Öykü Arin için hem de kök hücre nakli bekleyen en az bin 700 hasta için, lösemi hastalarının öykülerine umut olun, donör olun ve asla ama asla vazgeçmeyin. Umutlarınız, dualarınız ve Sağlık Bakanlığının 100 bin numuneyi çalışması için desteğiniz bizimle olsun" şeklinde konuştu.

Öykü Arin’e babadan gelen umut

Öykü Arin’e babadan gelen umut

Öykü Arin’e babadan gelen umut

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