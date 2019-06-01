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Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

LÖSEMİ hastası olan ve uzun süredir ilik aranan 4 yaşındaki Öykü Arin için bu kez babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı.

Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- LÖSEMİ hastası olan ve uzun süredir ilik aranan 4 yaşındaki Öykü Arin için bu kez babası Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli süreci başladı. Yaklaşık 1 ay önce annesinden gerçekleştirilen yarı uyumlu ilik nakli tutmaması nedeniyle Arin’e yarın babasından kök hücre nakli başlatılacak.
Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana steril odada tutulurken, doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin bugün başladığını açıkladı.
'BENDEN HÜCRE TOPLAYACAKLAR'
Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Bugün genel anesteziyle benden hücre toplayacaklar. Yarın da periferik yöntemle alacaklar. Aslında iki gün boyunca iki farklı yöntemle kök hücre toplayıp 2 Haziran Pazar günü Öykü'ye nakil yapılacak. Tekrar 10 gün boyunca nakil sürecinin sonuçlarını gözlemleyecekler" dedi.
ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİNDEN YARI UYUMLU NAKLİ TUTMADI
Geçen hafta 'Öykü Arin'e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verilmişti: "18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibariyle toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararıyla Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladıÖykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladıÖykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladıÖykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

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