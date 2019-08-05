Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON'da şoför olarak çalışan Göksel Akkaşlı'nın, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı için bağışladığı ilik, lösemi hastası başka bir çocukla uyumlu bulundu.

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Göksel Akkaşlı, geçen yıl JMML teşhisi konulan Öykü Arin için başlatılan, "Öykü Arin'e umut ol" kampanyası kapsamında kan bağışı yaptı.

Kızılay yetkililerinin bilgilendirmesiyle donör de olan Akkaşlı, yapılan testler sonucu verdiği iliğin başka bir hastaya uyumlu olduğunu öğrendi.

Akkaşlı, Kızılay Kan Merkezi yetkililerinin kendisinden yeniden kan aldığını belirterek, "Kan aldıktan sonra, 'Bir test daha yapacağız eğer bu da uyumlu çıkarsa süreç daha farklı olacak. Donör olmak istermisiniz?' diye sordular. Ben de seve seve olacağımı söyledim. Daha sonra yapılan testlerde de her şey uyumlu çıktı." ifadelerini kullandı.

Sonrasında bir hastanede genel sağlık kontrolü yapılan Akkaşlı, burada yapılan testlerin de sorunsuz geçtiğini söyledi.