Öykü Arin'e, bu kez babasından ilik nakledildi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin (4) için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı 10 gün ile bir ay arasında görülecek. Bu süreçte yüzde 100 uyumlu ilik için arayış devam edecek.

Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

BABADAN NAKİL YAPILDI

Öykü Arin'e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı'dan son iki günde yapılan hücre toplama işleminin ardından toplanan hücreler, dün akşam Öykü Arin'e nakledildi. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.

Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Nakil tamamlandı. Artık bekleyeceğiz. Şiddetli bir ilik savaşı yaşanmamasını ve iliğin tutmasını umacağız. Öykü Arin şimdi dinleniyor. Sonuçların 10 ile 28 gün içerisinde belli olacağı söyleniyor" dedi.