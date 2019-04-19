Öykü Arin'e nakil, bu akşam (3)

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK'

"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

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