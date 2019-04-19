HABER

Öykü Arin'e nakil, bu akşam (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 00:40 | Son Güncelleme

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ  Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında  açıklama yaptı.

Öykü Arin'e nakil, bu akşam (3)

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ
Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK'
"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

FOTOĞRAFLI

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi
Turgay Olcaytu TGC Başkanlığına yeniden seçildiTurgay Olcaytu TGC Başkanlığına yeniden seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi

Soma faciası davasında tahliye kararı!

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.