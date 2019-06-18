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Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

LÖSEMİNİN nadir görülen bir türü ile mücadele eden ve Antalya’daki bir hastanede 6 aydır tedavi gören Öykü Arin Yazıcı’nın (4) yakınları, bağışçılar ile bazı vatandaşlar, kök hücre bağışı kampanyası ile toplanan 100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- LÖSEMİNİN nadir görülen bir türü ile mücadele eden ve Antalya’daki bir hastanede 6 aydır tedavi gören Öykü Arin Yazıcı’nın (4) yakınları, bağışçılar ile bazı vatandaşlar, kök hücre bağışı kampanyası ile toplanan 100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
İzmir’in Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastası olan ve Antalya’daki bir hastanede tedavi gören kızları Öykü Arin için başlatılan ‘Donör ol, umut ol’ kampanyası sonrası toplanan 100 bine yakın kan örneğinin işlenmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Grup, kan örneklerinin taranması için başlatılan imza kampanyasına da destek verilmesini istedi. Bazı kadınlar açıklamaya küçük çocukları ile birlikte katıldı. Katılımcılar, üzerinde ‘Öykü Arin’in sesini duyun’, ‘Yaşasın çocuklar’ yazılı dövizler taşıdı. Açıklamayı Öykü Arin’in dayısı Erbil Şen yaptı.
‘TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA YETERLİ DEĞİL’
Öykü ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakikanın çok önemli olduğunu ifade eden Erbil Şen, Sağlık Bakanlığı’nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki Öykü ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizlerinin olabileceğini söyledi. Şen, “Söz konusu kan örneklerinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Her insan bir dünya, her çocuk biricik. Ancak onların bekleyecek zamanı yok. Buradan Sağlık Bakanlığı’na aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardıkları için teşekkür ediyoruz. Ama bu kapasite hala yeterli değil” dedi.
‘LÖSEMİ HASTALARINA UMUT OLUN’
Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve 100 bine yakın kan örneğinin bulunduğunu kaydeden Erbil Şen, şunları söyledi:
"Bu kan örnekleri işlendiğinde yaklaşık bin 700 hastasının belki de hayatını kurtaracak ve aynı zamanda gelecekteki olası lösemi hastaları için de umut olacak. Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili, tüm hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu arttırmanızı, taramanın acilen yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz. Kan örneklerinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları Öykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrıÖykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrıÖykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrıÖykü Arin’in ailesinden Sağlık Bakanlığı’na çağrı

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