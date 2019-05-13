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Öykü Arin'in annesi, 150 bine yakın numunenin çalışılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in (4) annesi Eylem Şen Yazıcı (41), 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası kapsamında 3 ay içinde 150 bine yakın donörün bağışçı olduğunu, bu numunelerin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nce (TÜRKÖK) bir an önce çalışılmasını istediğini söyledi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in (4) annesi Eylem Şen Yazıcı (41), 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası kapsamında 3 ay içinde 150 bine yakın donörün bağışçı olduğunu, bu numunelerin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nce (TÜRKÖK) bir an önce çalışılmasını istediğini söyledi. Löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylen Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip, nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana Medical Park Antalya Hastanesi'nde steril odada kalıyor. Naklin başarılı olup, olmadığı ilerleyen günlerde anlaşılacak. '150 BİN NUMUNE ÇALIŞILSIN' Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'in odada neler yaptığını, nasıl vakit geçirdiklerini ve sağlığıyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, "Doktorlar naklin tutup tutmadığına dair henüz net bir sonuç söyleyemiyor. Sanırım önümüzdeki hafta cuma gününe kadar bu konuda kesin bir şey söyleme imkanı olacak. Yaklaşık 3 ay içinde 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. TÜRKÖK tarafından henüz onların çalışılması mümkün olmamıştı. Dolayısıyla bütün Öykü'ler için donör olun çağrısı yapıyorum. Donör olun, umut olun ve vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum. Bu ülkede çocuklarına sahip çıkmak için mücadele eden çok sayıda anne var. Ben de onlardan biriyim" dedi.

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