Öykü Arin'in annesini 'yılın annesi' seçtiler

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, lösemi hastası olan kızı 4 yaşındaki kızı Öykü Arin Yazıcı'yı yaşatmak için büyük fedakarlık yapan ve son olarak kızına kendisinden yarı uyumlu ilik nakli yapılan Eylem Şen Yazıcı'yı 'yılın annesi' seçti. Dernek üyeleri, Eylem Şen Yazıcı'nın kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını halıya dokutup, çerçeveleterek hazırladıkları hediyeyi, Öykü Arin'in tedavi gördüğü Antalya'daki hastaneye 'Anneler Günü'nde eline ulaşacak şekilde göndereceklerini bildirdi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) tanısı koyuldu. Tanıdan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' sloganıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde binlerce kişi, kök hücre bağışında bulundu; ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisine devam edilen Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın, küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verdi.

Tedavisi süren Öykü Arin için geçen 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, 1 hafta gözetim altında tutularak, değerleri takip edildi. Eylem Şen Yazıcı'dan geçen 18 Nisan'da 2 saat süren işlemle kök hücreler ameliyathane ortamında toplandı. Anneden alınan kök hücreler, Öykü Arin için uygun hale getirilip, nakledildi.

Anne- kız, 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup, olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası devam ediyor.

Torbalı Galatasaray Taraftarlar Derneği, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde, Eylem Şen Yazıcı'nın kızını yaşatmak için gösterdiği mücadele ve kök hücre bağışı konusunda büyük duyarlılık oluşmasına yaptığı katkıları dikkate alıp 'yılın annesi' seçti. Dernek üyeleri, yılın annesi seçtikleri Eylem Şen Yazıcı için kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını halıya dokutup, çerçeveleterek bir 'Anneler Günü' hediyesi hazırladı. Dernek üyeleri, dün Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanan futbol maçı öncesinde hazırladıkları bu hediyeyi taraftarları ile de paylaştı. Hediyenin anne-kızın halen tedavilerinin sürdüğü Antalya'daki hastaneye 'Anneler Günü'nde ulaşacak şekilde gönderileceği bildirildi.

Torbalı Galtasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Erkan Akın, "Anne taşırken seni, 9 ay boyunca bedeninde, ilk tepkidir attığın tekmeler, heyecanlandırır onu, ilk temastır, kalp atışları ilk duyduğundur, dünyaya açarken gözlerini ilk gördüğündür, ilk kokundur, ilk uykundur göğsünde, en güvenilir yerdesindir, yaşama dair ve ömür boyu seni hayata bağlayacak en kuvvetli aşıdır sütü yani ilk gıdadır can suyundur. Anne her şeydir ve onun yüreğinde, bu dünyaya gözlerini yumuncaya dek, hep çocuk ve hiç büyümemişsindir. Anne olmak zor zanaattır yani. 12 Mayıs pazar günü Gnneler Günü geliyor. İşte bu yüzden biz de diyoruz ki; Öykü Arin, hepimizin bildiği küçük cesur yürek, küçük yüreğiyle verdiği büyük mücadeleyle direndi. Her şeye rağmen direnmekten vazgeçmedi, en kötü halinde bile mücadeleyi bırakmadı. Kızı için başlattığı ve hepimizin yakından takip ettiğimiz kök hücre kampanyasında 35 binden, 100 binlere, 500 binlere ulaşan mucizevi bir rakamla, Edirne'den Kars'a hatta ülke dışına taşan bir mücadelenin ve tüm dünya çocuklarına umut ışığını yakan ve kök hücre naklinin ne olduğunu bizlere tanıtan ve bilgilenmemize sebep olan öykü Arin'nin annesi Eylem Şen Yazıcı'yı bu mücadeleden dolayı kutluyoruz. Kendisine kök hücre bekleyen tüm dünya çocuklarıadına teşekkür ediyor bu direnişin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

