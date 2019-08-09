Öykü Arin’in kampanyası, adına basılan pul ile tarihe geçti

Tüm Türkiye’nin göz bebeği olan 4 yaşındaki minik Öykü Arin’e, PTT Antalya Başmüdürlüğü tarafından özel posta pulu hediye edildi. Pulun basımı için kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açan PTT Antalya Başmüdürü Nurgül Altınöz, "Eylem hanımla karşılıklı dertleştik, bundan sonrası için ne yapabileceğimizi konuştuk" dedi. İzmir’de, geçen yıl kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 8 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya’ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından "Öykü Arin’e umut ol, donör ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü’ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan’da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin’e, 18 Nisan’da anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. En yakın ikinci aile bireyi olan baba Çağdaş Yazıcı’dan 3 Haziran’da yarı uyumlu nakil yapıldı. 13’üncü günde, Öykü Arin’e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Öykü Arin’e hastane dışında eve gitme izni de verildi.

PTT’den anlamlı hediye

Süreç boyunca tüm Türkiye gerek donör olarak gerekse güzel mesajlarıyla aileye destek oldu. Basın minik Öykü Arin’i yakından takip ederek sesinin herkese ulaşmasını sağladı. Yoğun bakımdandan çıkarak servise alınan, zaman zaman da evine gönderilen Öykü Arin, çok sayıda kişinin donör olmasıyla diğer hastalara da umut oldu. İyileşme yolunda ilerleyen minik Öykü Arin’e, PTT tarihe not bırakacak anlamlı bir hediye tasarladı.

PTT Antalya Başmüdürlüğü tarafından minik Öykü Arin’e özel posta pulu bastırıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekiplerine basım odasının kapılarını açan PTT Antalya Başmüdürü Nurgül Altınöz, uzun süredir Öykü Arin’i sosyal medyadan takip ettiğini dile getirdi.

"Kartlar ulaşmayınca harekete geçtik"

Altınöz, Minik Öykü Arin’in küçük yaşına rağmen hastanede okuma yazma öğrendiğini ve kendisi için donör olan gönüllülere kendi el yazısıyla kart gönderdiğini aktardı. Bazı kartların adreslere ulaşmadığını öğrenmeleri üzerine harekete geçtiklerini anlatan Altınöz, "Kartların alıcıya ulaşmaması bu güzel olaya vesile oldu. Ailenin de izniyle kendi fotoğrafının yer aldığı bir pul bastırdık ve evlerine ziyarete gittik. Benim de bir anne olarak zaman zaman çocuklarımın hastalıkları ile mücadele dönemlerim oldu. Eylem hanımla karşılıklı dertleştik, bundan sonrası için ne yapabileceğimizi konuştuk. Bir sonraki basımlarla bu kampanyaya destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Altınöz, PTT olarak sosyal sorumluluk projelerine duyarlılık gösterdiklerini belirterek, 3 ayda bir Türk Kızılayına kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi. Altınöz, bu vesileyle herkesin Kurban Bayramını kutladı ve herkesi bir kez daha donör olmaya davet etti.