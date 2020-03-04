Öykü Baştaş makyajla bambaşka biri oldu!

Öykü Baştaş, 26 Mart’ta adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek organizasyon öncesi Alem dergisinin objektifine poz veren model, Abazoğlu’nun Afrika ve safariden ilham aldığı koleksiyonuyla, izleyenleri Afrika yolculuğuna çıkaracak.

Yapılan makyajla bambaşka biri olan Öykü'yü görenler tanımakta zorlandı. Öykü Baştaş bir dönem sosyal medyada dış görünüşünden dolayı eleştirilmişti.

Dünyaca ünlü İtalyan markası Gucci, Milano Moda Haftası’ndaki kapanış defilesinin finalini Öykü Baştaş ile yapmıştı.