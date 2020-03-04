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  4. Öykü Baştaş makyajla bambaşka biri oldu!

Öykü Baştaş makyajla bambaşka biri oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Öykü Baştaş, son görüntüsüyle şaşırttı! Dev markaların yurtdışı defilesinde yer alan ilk isim olan ve dış görünüşü nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Baştaş, bu kez makyajlı haliyle bambaşka biri oldu.

Öykü Baştaş, 26 Mart’ta adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkacak. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek organizasyon öncesi Alem dergisinin objektifine poz veren model, Abazoğlu’nun Afrika ve safariden ilham aldığı koleksiyonuyla, izleyenleri Afrika yolculuğuna çıkaracak.

Yapılan makyajla bambaşka biri olan Öykü'yü görenler tanımakta zorlandı. Öykü Baştaş bir dönem sosyal medyada dış görünüşünden dolayı eleştirilmişti.

Dünyaca ünlü İtalyan markası Gucci, Milano Moda Haftası’ndaki kapanış defilesinin finalini Öykü Baştaş ile yapmıştı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
Yeşim Ceren Bozoğlu
Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil
Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü
Danla Bilic
Danla Bilic
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Özge Ulusoy
Jelana Karleusa
Jelana Karleusa
Jelana Karleusa
Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Hadise
Hadise
Göksel
Göksel
Alara Koçibey
Alara Koçibey
Alara Koçibey
Ece Seçkin
Ece Seçkin
Seren Serengil
Seren Serengil
Merve Boluğur
Merve Boluğur
Burcu Esmersoy
Burcu Esmersoy
Tülin Şahin
Tülin Şahin
Beren Saat
Beren Saat
Şebnem Bozoklu
Şebnem Bozoklu
Nurgül Yeşilçay
Nurgül Yeşilçay
Demet Akalın
Demet Akalın
Müge Anlı
Müge Anlı
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Anahtar Kelimeler:
Öykü Baştaş, makyaj,

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