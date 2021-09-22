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Öykü Çelik, 'Benim Hayatım' dizisi ile ekrana dönüyor!

22.09.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Survivor 2021'de yarışan ünlü oyuncu Öykü Çelik, bu defa bir diziyle seyircinin karşısına çıkacak. Çelik, Benim Hayatım isimli dizide başrol oynayacak.

Öykü Çelik, 'Benim Hayatım' dizisi ile ekrana dönüyor!

Güzel oyuncu Öykü Çelik, yeni sezona iddialı bir proje ile geliyor. Çelik, Star TV'de bu sezon yayın hayatına başlayacak olan, genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstleneceği 'Benim Hayatım' dizisi ile ekrana çıkmaya hazırlanıyor.

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Bir baba-kız dramı ile güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları konu alacak dizide Öykü Çelik, 'Meral' rolü ile izleyiciyle buluşacak. Güzel oyuncu, yeni sezondaki yeni dizisi için yakın zamanda sete çıkacak.

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Çelik, yeni projesini, "Bir hayırlı olsun alırım." diyerek duyurdu.

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Star TV Öykü Çelik
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