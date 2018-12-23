Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul'a transfer mi oldu?

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü canlandırdığı diziye yeni sezonda Hande Soral, İlker Aksum gibi isimler katılmıştı.

Şimdi de Öykü Çelik’in gelecek bölümlerde dizide olacağı konuşuluyor. Güzel oyuncu en son Savaşçı dizisinde ‘Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt’ karakterine hayat vermişti.

Çelik’in son Instagram paylaşımına da bu nedenle yorum yağdı. Genç oyuncu at binerken paylaştığı fotoğraf Diriliş Ertuğrul dizisi ile bağdaştırıldı.

Yapılan yorumlardan Öykü Çelik’in Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna katılması çok olumlu karşılandı. Çelik henüz konu ile ilgili açıklama yapmış değil.

