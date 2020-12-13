Öykü Çelik karantinayı sevgilisinin boğaz manzaralı evinde geçiriyor

Öykü Çelik, cuma akşamı sevgilisi İsmail Berhan'ın evine girerken görüntülendi. Arabasını park eden oyuncu muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına, "Güzel gidiyor" yanıtını verdi.

Sevgilisi İsmail Berhan ile geçen hafta 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Kıbrıs'a giderek tatil yapan oyuncu, bu seferki kısıtlamayı sevgilinin Bebek'teki boğaz manzaralı evinde geçiriyor.

Çelik, geçtiğimiz çarşamba günü sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araçla görüntülenmişti. (Habertürk)



