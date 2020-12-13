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  4. Öykü Çelik karantinayı sevgilisinin boğaz manzaralı evinde geçiriyor

Öykü Çelik karantinayı sevgilisinin boğaz manzaralı evinde geçiriyor

13.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Öykü Çelik karantinayı sevgilisinin boğaz manzaralı evinde geçiriyor

Oyuncu Öykü Çelik, Bebek'te objektiflere yansıdı. İsmail Berhan ile aşk yaşayan Çelik, "İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi.

Öykü Çelik, cuma akşamı sevgilisi İsmail Berhan'ın evine girerken görüntülendi. Arabasını park eden oyuncu muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorularına, "Güzel gidiyor" yanıtını verdi.

Sevgilisi İsmail Berhan ile geçen hafta 56 saatlik sokağa çıkma yasağında Kıbrıs'a giderek tatil yapan oyuncu, bu seferki kısıtlamayı sevgilinin Bebek'teki boğaz manzaralı evinde geçiriyor.

Çelik, geçtiğimiz çarşamba günü sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araçla görüntülenmişti. (Habertürk)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aferin sana
Adam biraz takılır bununla, sonra yol verir. Geçer diğer güzel kızlara. Bu kız ne ilk ne de son olur, bu kazanovalar için..

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