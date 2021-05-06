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  4. Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan neden ayrıldı? Açıklaması şoke etti!

Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan neden ayrıldı? Açıklaması şoke etti!

06.05.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasından elendikten sonra sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerini şoke etti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda ilişkisinin bittiğini duyurdu.

Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımının ardından sevenleri İsmail Berhan ve Öykü Çelik neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

Evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik ve İsmail Berhan çifti ilişkilerini noktaladı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evlilik teklifi yüzüğünü paylaşan ünlü oyuncu Öykü Çelik, bugün yaptığı paylaşımda İsmail Berhan ile ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.
Öykü Çelik yaptığı paylaşımda, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.
Survivor yarışmasında da sık sık sevgilisi İsmail Berhan'dan bahseden Öykü Çelik'in evlilik yolundan neden döndüğü ise merak konusu oldu.
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.
İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. Öykü Çelik son olarak ise Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü dizileriyle ekranlarda boy gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
Öykü Çelik
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence normal bir haber ayrilmasalar şaşırirdım
birbirlerini kullanip biraktilar ne olacak sonu menfaat cikar iliskisi

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