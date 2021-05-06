Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan neden ayrıldı? Açıklaması şoke etti!

Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımının ardından sevenleri İsmail Berhan ve Öykü Çelik neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Öykü Çelik ve İsmail Berhan ayrıldı

Evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik ve İsmail Berhan çifti ilişkilerini noktaladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evlilik teklifi yüzüğünü paylaşan ünlü oyuncu Öykü Çelik, bugün yaptığı paylaşımda İsmail Berhan ile ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Öykü Çelik yaptığı paylaşımda, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.

Survivor yarışmasında da sık sık sevgilisi İsmail Berhan'dan bahseden Öykü Çelik'in evlilik yolundan neden döndüğü ise merak konusu oldu.

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.