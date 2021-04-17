Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebekleri dünyaya geldi

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, ilk bebekleri Roman'a kavuştu.

Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SAKİN VE HUZURLU BİR DÖNEM GEÇİRİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Öykü Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki Öykü Karayel, bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.

PEKİ 'ROMAN' İSMİNİN ANLAMI NE?

Genelde erkeklere verilen 'Roman' ismi İncil'de geçiyor. Roman'ın İncil'deki anlamı ise güçlü ve kuvvetli. Roman ismi diğer dillerde ise 'Romalı Adam' anlamına geliyor. 'Roman' ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.

