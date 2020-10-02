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Öykü Karayel ve Can Bonomo’dan bebek müjdesi!

02.10.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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Öykü Karayel ve Can Bonomo’dan bebek müjdesi!

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Öykü Karayel ve Can Bonomo yepyeni bir heyecan yaşıyor. Mutlu evlilikleriyle hayranlarının takdirini toplayan çiftin bebek beklediği iddia edildi.

11 Temmuz 2018 tarihinde Maçka Küçük Park’ta düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştiren çift birbirine olan aşklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Model Didem Soydan’la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan Can Bonomo evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ayrılık kararı vermişti. Ünlü şarkıcı Can Bonomo 2018 yılında ise hayatını Çeşme’de yaptığı düğünle güzel oyuncu Öykü Karayel’le dünya evine girmişti.

evlilik

Hürriyet Kelebek’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Bonomo ailesine yeni bir üye katılacak. Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift önceki yıllarda bebek sorularına, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıtını vermişti.

öykü karayel

Pandemi döneminde dizi ve film setlerinden uzak kalmayı seçen Öykü Karayel’in 1.5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

öykü karayel2

Bebek haberlerinin gündeme gelmesinden sonra sessizliğini koruyan ikili sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!
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