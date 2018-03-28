Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter zaman zaman da zayıflığıyla eleştiriliyor. Serter daha önce verdiği bir röportajda zayıflığının sebebini şöyle anlatmıştı:

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İBS olarak bilinen bir hastalığım var. Her şeyi yiyemiyorum çünkü sindiremiyorum. Diyetisyenlerin hazırladığı bir yemek listem var, ona uymak zorundayım. ‘Akdeniz diyeti’ dedikleri, balık ve sebze ağırlıklı beslenme şekli mecburiyetim oldu.