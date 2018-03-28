Öykü Serter rezil oldu!

Sunucu Öykü Serter de "photoshop yaparak rezil olan ünlüler" kervanına katıldı. Serter'in paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
Ne yaptın Öykü?
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Öykü Serter Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafı önce Photoshop'tan geçirdi!
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Öykü Serter'in bacak boyu dikkatli gözlerden kaçmadı.
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Öykü Serter'in takipçileri fotoğrafa, 'Bacaklar lens mi abla?', 'Yakında bacak boyu uzaya çıkacak', '100 yıllık çınar sandım', 'Bacak boyuna kurban' şeklinde yorumlar yaptı.
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ZAYIFLIĞININ NEDENİ...
Öykü Serter zaman zaman da zayıflığıyla eleştiriliyor. Serter daha önce verdiği bir röportajda zayıflığının sebebini şöyle anlatmıştı:
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İBS olarak bilinen bir hastalığım var. Her şeyi yiyemiyorum çünkü sindiremiyorum. Diyetisyenlerin hazırladığı bir yemek listem var, ona uymak zorundayım. ‘Akdeniz diyeti’ dedikleri, balık ve sebze ağırlıklı beslenme şekli mecburiyetim oldu.
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Çikolata, şeker sevmem, çay tiryakisiyim. Bu yüzden de çok zayıfım.
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