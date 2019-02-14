"Öyküler, memleketimizin, insanımızın ve duygularımızın seyir defteridir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin, öğrencilerin Türk öyküsü ile tanışmasında yol gösterici olması gerektiğini belirtti.

Yazıcı, "14 Şubat Dünya Öykü Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, öykü üzerine onca tanım yapıldığını ifade etti.

Her insanın bir öykü olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Zira insan ne yapmak istediğini sanatla, edebiyatla öğrenir. İnsan yüreğinin özünü ise öykü ortaya çıkarır. Öyküler, öğrenmemiz gerekenleri dikte etmeden, kendimize sorular sormamızı sağlayan birer öğretmendir. Bir duvarın arkasındaki yolları sezdiren anlatılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, öykünün anlatan ile okuyanın birbiriyle iletişime geçmesi ve muhabbet etmesi olduğunu aktardığı mesajında, duyguların inceliklerinin ve Türkçe'nin güzelliklerinin öyküyle keşfedildiğini kaydetti.

Birlikte üreten, birbirinden öğrenen ve birbirine ilham veren farkındalıkların çoğaltılması gerektiğine işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu yüzden 14 Şubat Dünya Öykü Günü'ne kayıtsız kalmadık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle perşembe günü ilk ders saatinde hep beraber öykü okuyacağız. 'İstanbul'u Okuyorum' ve 'Kütüphanede Hayat Var' projelerimiz kapsamında eğitim ortamlarımızı öyküyle buluşturacak olmamız mutluluğumuza mutluluk katıyor. Unutmayalım ki, okul sıralarında bir şiirden, bir öyküden, bir kitaptan derinliğine etkilenirsiniz de, o sırada bunun pek farkında olmayabilirsiniz. Edebiyatın güzelliğinin ruhunuza sinmiş, yüreğinize işlemiş olduğunu yıllar içinde anlarsınız."