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Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

NAZLI ÇİÇEK HAYATA TUTUNAMADI İzmer'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde hayatını kaybetti.

Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)

NAZLI ÇİÇEK HAYATA TUTUNAMADI
İzmer'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde hayatını kaybetti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşılıp kansere karşı güçlü durduğunu gösteren Nazlı Çiçek'in acı haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Nazlı Çiçek Gezginer'in cenazesinin yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Cami'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği yakınlarınca ifade edildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) -

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Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)

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