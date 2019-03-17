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Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

ÖYKÜ'NÜN ANNESİ: DONÖRÜNÜN DE LÖSEMİ OLMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM Antalya'da kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızına donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı Çiçek Gezginer'e de lösemi teşhisi konulmasına çok üzüldüğünü söyledi.  Benzer durumla daha önce de karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, “Donör olmak isteyen 49 yaşındaki bir kişi başvuruda bulunmuş, ancak kan tahlili sırasında lösemi olduğu tespit edilmişti.

ÖYKÜ'NÜN ANNESİ: DONÖRÜNÜN DE LÖSEMİ OLMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM

Antalya'da kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızına donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan Nazlı Çiçek Gezginer'e de lösemi teşhisi konulmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Benzer durumla daha önce de karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, “Donör olmak isteyen 49 yaşındaki bir kişi başvuruda bulunmuş, ancak kan tahlili sırasında lösemi olduğu tespit edilmişti. Bu durum herkesin başına gelebilir. Bağışçı olunduğunda sadece benim kızım için değil, tüm lösemi hastaları için umut oluyorsunuz" dedi.

Yaptıkları kampanya neticesinde 150 bin kişinin kök hücre nakli için donör olduğunu belirten Yazıcı, “Şu anda bunların Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme hızla işlenmesini bekliyoruz. 135 bin vericinin hala sisteme işlenme sırasında olduğunu biliyoruz. Numuneler üzerinde hızla çalışılırsa, tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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